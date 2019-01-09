КИЕВ, 9 янв — ПРАЙМ. Средняя таможенная стоимость, по которой украинские предприятия импортировали газ, в декабре 2018 года снизилась на 10 долларов и составила 329 долларов за тысячу кубометров, сообщило в среду министерство экономического развития и торговли Украины.

"Вычислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 декабря по 31 декабря 2018 года, которая составляет 9062,3226 гривны, или 329,0421 доллара США за одну тысячу кубометров", — говорится в сообщении.

При этом средняя стоимость импортного природного газа в ноябре, по данным Минэкономразвития, составляла 339,2 доллара за тысячу кубометров.

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