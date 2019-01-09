МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Цены топлива на АЗС крупных нефтекомпаний России выросли с 1 января на 60-79 копеек, что находится в оговоренных с правительством пределах, сообщил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

"Было разрешение повысить (розничные цены на топливо с 1 января 2019 года не более чем на 1,7% — ред.), им воспользовались: примерно от 60 до 79 копеек выросли розничные цены на АЗС ВИНК в зависимости от того, какие цены были установлены, на каких уровнях они были заморожены", — сказал Аркуша.

Он напомнил, что так называемая заморозка цен в рознице не распространяется на независимые АЗС, поэтому они в своем ценообразовании ориентируются на рыночную ситуацию, в частности, на оптовые цены и цены конкурентов (ВИНК — крупных нефтяных компаний).

"Если цена на 4% выше ВИНК, то к независимым идут проверяющие и выясняют, почему они повысили цены. Если независимые АЗС объяснят, что это произошло вследствие роста оптовых цен, то к ним вопросы снимаются", — отметил Аркуша, добавив, что такие проверки уже идут.

"У нас и оптовые цены пошли вниз, поэтому резкой разницы цен между ВИНК и независимыми в рознице на сегодняшний день нет", — заключил он.

В ноябре прошлого года Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В частности, по соглашениям розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).