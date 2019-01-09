МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Роснефть" признала американскую нефтесервисную компанию Schlumberger победителем тендера по интегрированному сервису с инженерным сопровождением бурения двух поисково-оценочных скважин на Восточно-Прибрежном участке шельфа Сахалина, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно документам, Schlumberger победила с предложением в 1,14 миллиарда рублей. За этот контракт боролась другая американская компания — Halliburton, оценив контракт в 1,18 миллиарда рублей. Начальная (максимальная) стоимость контракта объявленных еще летом 2018 года торгов была установлена в размере 1,283 миллиарда рублей.

Согласно техническому заданию, срок бурения скважин — с 1 марта по 12 августа 2019 года.

"Роснефть" получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Восточно-Прибрежном лицензионном участке в 2013 году. Площадь участка составляет 56,4 квадратного километра. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти – 8 миллионов тонн, газа – 4 миллиарда кубометров.