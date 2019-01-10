МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "Русгидро" ожидает заметного ухудшения или как минимум стагнации финансовых показателей в ближайшие годы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на утвержденный советом директоров бизнес-план компании.

Так, в текущем году "Русгидро" ожидает падения чистой прибыли по МСФО на 25%, до 30,8 миллиарда рублей. EBITDA в 2019 году составит 70,65 миллиарда рублей против 78,96 миллиарда в 2018 году. Источник издания, знакомый с ситуацией, объясняет снижение прибыли ожидаемым обесценением по вводимым в 2019 году блокам на Сахалинской ГРЭС-2, ТЭС в Советской Гавани и Нижне-Бурейской ГЭС. В "Русгидро" отказались комментировать газете бизнес-план.

По прогнозу компании, в 2020–2023 годах чистая прибыль будет расти, но ожидается ее снижение в 2022 году. Это связано с окончанием действия форвардного контракта с ВТБ и отражением результата от продажи акций "Русгидро" стратегическому инвестору. ВТБ купил в 2017 году 12,9% акций компании за 55 миллиардов рублей. За пять лет "Русгидро" должна выплатить ВТБ около 13 миллиардов рублей, затем пакет надо продать стратегу, и если цена продажи будет выше номинала форварда, то разница выплачивается "Русгидро", если ниже — ВТБ.

Выручка по плану 2019 года прогнозируется на уровне 2018 года с ростом на 0,2%, в 2020–2023 годах компания ожидает доход от продажи электроэнергии и мощности примерно на том же уровне (максимальное увеличение в 2021 году — 4%). Расходы "Русгидро" в 2019 году могут увеличиться на 9,2%, в 2020 году — на 9%, в 2021 году — на 0,1%, в 2022 году— на 14%, но в 2023 году могут снизиться сразу на 15%. Выработка "Русгидро" в 2019 году ожидается на уровне 86,5 миллиарда кВт.ч (план 2018 года — 89,35 миллиарда кВт.ч), в 2020–2023 годах — по 84,5 миллиарда кВт.ч.

Объем дивидендов за 2018 год пока неизвестен, но бумаги "Русгидро" имеют низкую дивидендную доходность в том числе из-за обесценений активов по мере ввода блоков на Дальнем Востоке (они убыточны из-за тарифного регулирования), пишет издание. Чтобы нивелировать зависимость дивидендов от списаний, "Русгидро" предлагало привязать их к свободному денежному потоку (FCF) или к EBITDA, но схемы не утверждены. По последнему варианту "Русгидро" предлагало закрепить выплату 50% от прибыли по МСФО, но не ниже, чем в среднем за три предыдущих года. Этот вариант, по данным газеты, еще обсудят в начале года. В "Русгидро" изданию сообщили, что компания весной даст рекомендации акционерам по объему дивидендов на основе директивы правительства.

Как сообщает газета, объем дивидендов выплат акционерам — довольно важный параметр для "Русгидро": чем ниже цена бумаги, тем выше ежегодный платеж ВТБ. Задача менеджмента — повысить стоимость компании: ожидается, что комплекс мер позволит прибавить к цене акции "Русгидро" 0,77 рубля, и доход от продажи акций выше номинала по форварду может составить до 19,3 миллиарда рублей, следует из отчета об эффективности форвардного контракта до 2021 года, который есть у издания. В плане повышения стоимости "Русгидро" — отказ от финансирования инфраструктурных проектов в ДФО через внесение средств в свой капитал.