КИЕВ, 10 янв — ПРАЙМ. Трехсторонние экспертные консультации перед министерской встречей по газу России, Украины и Еврокомиссии пройдут 15 января, сообщил в четверг исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович накануне сообщил, что трехсторонние переговоры по газу на политическом уровне с Россией и Украиной пройдут в Брюсселе 21 января. Источник в ЕС сообщил РИА Новости, что за неделю до министерской встречи могут пройти переговоры на уровне экспертов.

"В этом году заканчивается контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом". Трехсторонние (Европейский союз, Украина, Россия) "консультации" на уровне экспертов запланированы на 15 января, трехсторонние "переговоры" на политическом уровне — 21 января", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине. В сентябре эксперты трех сторон оценивали потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на будущий транзит российского газа через Украину и нормы украинского права.