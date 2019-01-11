МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) поступила в Гибралтар для использования на новой электростанции, говорится в сообщении правительства страны.

Правительство Гибралтара сообщило, что вечером 9 января в новый терминал у Северного мола прибыл СПГ-танкер Coral Methane. Вместимость танкера составляет около 7 тысяч кубических метров. Уточняется, что сырье, поставленное Coral Methane, будет использовано на новой СПГ-электростанции.

"Это был еще один важный шаг к производству энергии более чистым и эффективным способом… Я рад сообщить, что все прошло успешно. В предстоящие недели мы продолжим тестировать и оценивать все системы в терминале и на электростанции", — приводятся в релизе слова министра окружающей среды, энергетики и изменения климата Гибралтара Джона Кортеса (Jon Cortes).