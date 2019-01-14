МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рост цен на бензин в РФ по состоянию на 14 января на автозаправочных станциях вертикально-интегрированных компаний (ВИНКов) составил от нуля до 1,7%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с заместителями.

"По состоянию на сегодняшний день, прирост цен на автомобильный бензин на АЗС вертикально-интегрированных компаний (это 80% розничного рынка нефтепродуктов) составляет от нуля на некоторых заправках до 1,7%. По дизельному топливу — от 1,6 до 1,7%", — сказал Козак.

Он подчеркнул, что нигде, ни одна компания потолок, оговоренный в соглашении, не превысила.

В конце октября прошлого года Козак провел совещание, по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ: "Роснефтью", "Газпромом", "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью".

По соглашениям розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).