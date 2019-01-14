МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг группы "Россети" до уровня РКЗ 10 — "Наивысшее качество управления закупочной деятельностью", сообщили агентству "Прайм" в компании.

"ПАО "Россети" с момента последнего повышения уровня в 2016 году была проделана большая работа по развитию и унификации нормативной базы управления закупочной деятельностью, результатом которой стало значительное снижение неоднородности качества управления закупками в отдельных дочерних и зависимых обществах компании", — отметили в "Эксперт РА".

Нормативная база, регулирующая закупочную деятельность "Россетей", соответствует требованиям законодательства РФ. Компанией приняты все необходимые меры для снижения риска коррупции и возникновения конфликта интересов при проведении закупок до минимального уровня, также говорится в сообщении.