ЯКУТСК, 15 янв /ПРАЙМ/. Минпром Якутии 13 февраля проведет аукционы на право разведки и добычи полезных ископаемых, сообщается на сайте администрации главы и правительства региона.

Территория республики по разнообразию и величине запасов месторождений полезных ископаемых является уникальной не только в России, но и во всем мире. Здесь известны месторождения алмазов, золота, руд черных, цветных, редких и благородных металлов, нефти, газа, каменных углей.

"Министерство промышленности и геологии Якутии объявляет аукционы на предоставление права пользования недрами с целью разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения в республике. Аукционы проводятся 13 февраля 2019 года в 10.00 часов (местное время) в городе Якутске", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что, по словам премьер-министра региона Владимира Солодова, республика Саха (Якутия) вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота — впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн.