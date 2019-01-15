МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Нефть на мировом рынке во вторник вечером продолжает торговаться в плюсе, примерно на 3%, в то время как трейдеры надеются на реализацию обещаний об экономических стимулах в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.14 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,41%, до 60,4 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,83%, до 51,94 доллара за баррель.

В центре внимания рынков остались новости об экономике Китая, одной из крупнейших в мире. Так, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на заседании правительства в понедельник заявил, что начавшийся год будет еще более сложным для развития Китая, растут факторы давления на экономику страны. При этом он добавил, что необходимо придерживаться основного девиза "Достижение прогресса в стабильности", продолжать углублять структурную реформу сферы предложения, координировать устойчивый рост. На фоне данных заявлений укрепились надежды инвесторов на то, что власти Китая примут меры для поддержки экономики страны, которая является крупным покупателем нефти.

Поддерживают нефтяные котировки также прогнозы минэнерго США по ценам на нефть и нефтяным санкциям против Ирана. Так, управление энергетической информации минэнерго США (EIA) подтвердило прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2019 год на уровне декабрьской оценки в 54,19 доллара. Прогноз по стоимости Brent в 2019 году слегка понижен — до 60,52 доллара за баррель с 61 доллара.

Кроме того минэнерго ожидает, что американские санкции против энергосектора Ирана будут действовать как минимум до конца 2020 года, при этом исключения из санкций для восьми стран для продолжения закупок иранской нефти, вероятно, не будут продлены после мая 2019 года.

США в мае прошлого года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 5 мая 2019 года.