МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Заинтересованные в российском газе страны Евросоюза должны получить гарантии Брюсселя, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны его политическим решением, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью сербским изданиям.

В преддверии визита в республику российский лидер ответил на вопросы сербских газет "Политика" и "Вечерние новости", текст интервью опубликован на сайте Кремля.

"При окончательном утверждении маршрута поставок российского газа будет, конечно же, учитываться позиция Еврокомиссии. Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны – члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя", — заявил Путин в интервью.

Отвечая на вопрос о "Турецком потоке" и возможности участия Сербии в этом проекте, Путин отметил, что строительство осуществляется по намеченному графику, планируется полностью ввести газопровод в строй до конца 2019 года.

Он также напомнил, что "Газпром" прорабатывает разные варианты продолжения сухопутной транзитной нитки газопровода в европейском направлении. Один из них предусматривает транспортировку топлива по маршруту Болгария – Сербия – Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене, уточнил президент РФ.

"В этом случае Сербия будет не только использовать российский газ, но и обеспечивать его транзит. Разумеется, это принесёт ощутимую выгоду сербской экономике, позволит создать новые рабочие места, укрепит энергобезопасность вашей страны и в целом Центральной и Юго-Восточной Европы. Участию Сербии в проекте будет способствовать и подписанная в 2017 году с "Газпромом" "дорожная карта" модернизации и расширения национальной газотранспортной сети", — добавил он.