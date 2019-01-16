МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Инженеров Восточного военного округа перебросили из Хабаровска в Амурскую область для работ на Бурейском водохранилище, где произошел обвал горной породы, сообщает Минобороны РФ.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС. В результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров.

"Более 100 военнослужащих сводного отряда инженерного соединения Восточного военного округа из Хабаровска переброшено военно-транспортным самолетом Ан-12 на аэродром Украинка в Амурской области для проведения работ по восстановлению нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища", — говорится в сообщении военного ведомства.

Добавляется, что в сводный отряд вошли специалисты инженерно-саперных подразделений, военнослужащие медицинского отряда спецназначения и расчеты беспилотников "Орлан". Все военные отряда прошли спецподготовку по взрывным работам в скальных и мерзлых грунтах.

Непосредственно к месту работ специалистов сводного отряда и инженерное имущество доставят вертолетами армейской авиации Ми-8 и Ми-26.