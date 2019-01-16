ВАШИНГТОН, 16 янв /ПРАЙМ/. Резолюция по блокировке снятия санкций против компаний, связанных с Олегом Дерипаской, не прошла процедурное голосование в сенате США, свидетельствуют результаты голосования.

За завершение дебатов и постановку резолюции на окончательное голосование проголосовали 57 сенаторов, против были 42. Для того, чтобы впоследствии принять резолюцию простым большинством, на данном голосовании необходимы были голоса 60 сенаторов.

Помимо сената резолюция должна быть принята палатой представителей, где большинство у демократов, а в случае принятия она направляется на подпись президенту. Согласно закону CAATSA, по которому и вводились санкции, в случае принятия такой резолюции от лица двух палат президент не может отменить санкции в течение 12 дней, а если он наложит вето на резолюцию — еще в течение 10 дней.

США в начале апреля 2018 года ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что не намерен отказываться от планов снять санкции с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". По мнению министра, вопрос снятия санкций с компаний не должен быть политизирован, так как он "имеет большое значение".

Инициатором этой резолюции (Senate Joint Resolution 2) выступил известный оппонент президента США Дональда Трампа и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер. По его мнению, санкции не смогли эффективно ограничить контроль бизнесмена Олега Дерипаски над упомянутыми компаниями и влияние на них.

Ранее председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США от Демократической партии обратились с письмом к минфину, где призвали отложить снятие санкций с компаний Дерипаски до тех пор, пока они не получат ответы на имеющиеся у них вопросы.

Обсуждение резолюции проходило на фоне обострения борьбы между республиканцами и демократами в связи с "шатдауном" — приостановкой работы ряда федеральных ведомств из-за разногласий по бюджету.