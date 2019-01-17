МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Россия и Сербия подписали пакет соглашений, создающий правовую основу для практической реализации совместных проектов в области мирного использования атомной энергии. Подписание состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Сербию.

Речь идет о межправительственном соглашении о сотрудничестве в области использования атомной энергии, а также о совместном заявлении о стратегическом партнерстве между странами по сооружению центра ядерной науки, технологий и инноваций, сообщает департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

С российской стороны документы подписал генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, со стороны Сербии — министр, ответственный за инновации и технологическое развитие Ненад Попович.

Межправительственное соглашение определяет широкий спектр направлений взаимодействия между странами, в числе которых содействие в создании и совершенствовании в Сербии инфраструктуры использования атомной энергии, проектирование, сооружение и модернизация исследовательских ядерных реакторов, развитие ядерной медицины, проведение фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии, отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны намерены сотрудничать в сферах современных цифровых технологий атомной энергетики, применения радиационных технологий в сельском хозяйстве, промышленности, а также в подготовке специалистов для атомной отрасли Сербии.

"Безусловно, в рамках всех проектов будут строго соблюдаться самые высокие стандарты ядерной и радиационной безопасности, принимая во внимание центральную роль МАГАТЭ при разработке таких норм и стандартов", – отметил Алексей Лихачёв, слова которого цитируются в сообщении.

Межправсоглашением предусмотрено формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов, а также обмен экспертами, организация семинаров и конференций.