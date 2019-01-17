ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА новости. Палата представителей США приняла в четверг резолюцию с осуждением действий американской администрации, связанных со снятием санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", следует из итогов голосования.

За резолюцию, осуждающую снятие санкций, выступили 362 законодателя, против — 53, следует из итогов голосования.

Однако документ носит исключительно формальный характер и не имеет юридической силы, так как ранее такая же резолюция в сенате США не набрала необходимого количества голосов. В случае, если бы оба документа получили необходимое количество голосов в верхней и нижней палате, американские законодатели смогли бы заблокировать действия минфина.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что не намерен отказываться от планов снять санкции с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". По мнению министра, вопрос снятия санкций с компаний не должен быть политизирован, так как он "имеет большое значение".

В ответ на это в верхнюю и нижнюю палату американского парламента были внесены две резолюции, которые в случае необходимой поддержки смогли бы предотвратить снятие санкций.

Инициатором этой резолюции в сенате (Senate Joint Resolution 2) выступил известный оппонент президента США Дональда Трампа и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер. По его мнению, санкции не смогли эффективно ограничить контроль бизнесмена Олега Дерипаски над упомянутыми компаниями и влияние на них.

Кроме того, председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США от Демократической партии обратились с письмом к минфину, где призвали отложить снятие санкций с компаний Дерипаски до тех пор, пока они не получат ответы на имеющиеся у них вопросы.