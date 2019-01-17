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МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Суд Швейцарии принял решение отменить арест акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2 (компании-операторы "Северного потока" и "Северного потока-2"), говорится в сообщении "Газпрома".

"16 января суд кантона Цуг (Швейцария) принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования "Газпрома" к этим компаниям", — говорится в сообщении.

"Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", — отмечается в сообщении.

Арест на акции был наложен в рамках действий "Нафтогаза" по взысканию 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" по решению арбитража Стокгольма.

При этом фактически постановление суда наложило обеспечительные меры только на права требования "Газпрома" к Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, но не на акции "Газпрома" в компаниях.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.

В сентябре Апелляционный суд Швеции отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки украинского "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" в рамках спора по газовым контрактам. "Газпром" заявил, что намерен добиваться пересмотра этого решения. Кроме того, "Газпром" оспаривает обеспечительные меры по требованиям "Нафтогаза" в судах Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.