МЕХИКО, 19 янв /ПРАЙМ/. Канадская энергокомпания Husky Energy заявила, что не будет продлевать предложение о покупке своего конкурента MEG Energy за 6,4 миллиарда канадских долларов (около 5 миллиардов долларов США).

Предложение действовало до 16 января, и не вызвало поддержки у акционеров и совета директоров MEG, уточнила компания.

Husky Energy заявила, что намерена сконцентрироваться на реализации пятилетнего инвестиционного плана и росте производства углеводородов.

В начале октября Husky Energy сообщила, что предлагает акционерам MEG на выбор 11 долларов в денежной форме за каждую акцию компании или 0,485 акции Husky, то есть речь шла о 44-процентной премии к цене акций MEG Energy исходя из котировок за последние 10 дней.