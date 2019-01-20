ДЕЛИ, 20 янв — ПРАЙМ. Глава Минтранспорта Индии Нитин Гадкари объявил о переходе страны на экологический стандарт Евро-6.

Как сообщает Regnum со ссылкой на местные СМИ, это произойдет с 1 апреля 2020 года.

Он отметил, что власти крайне обеспокоены увеличивающим влиянием автотранспорта на окружающую среду.

В этой связи министр заявил, что миру необходимые новые технологии, которые бы могли повлиять на цену экологически чистого топлива. Нитин Гадкари подчеркнул, что альтернативой может быть биотопливо, сделанное из сахарного тростника, однако мировые цены на него сдерживают развитие производства.