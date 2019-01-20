МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение около 122,5 тысячи человек в Чечне, которое было отключено из-за нарушения работы на подстанции, сообщает Минэнерго РФ.

Энергетики в 14.42 частично восстановили электроснабжение, затем в 15.50 электричество было подано еще части потребителей.

"В 16.48 аварийно-восстановительные работы завершены, воздушная линия включена, по нормальной схеме всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье с 13.49 по московскому времени без электроснабжения оставались бытовые потребители Урус- Мартановского района (около 122,5 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 29 МВт. Температура наружного воздуха 8?С.