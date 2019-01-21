МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. На внутреннем рынке России с 14 по 18 января продолжилось снижение оптовых цен на моторного топливо, следует из данных агентства "Прайм".

Оптовые партии бензина 95 Класс 5 и бензина 92 Класс 5 подешевели в течение прошлой недели в среднем на 150 рублей и 610 рублей за тонну – до 51,203 тысячи рублей и 48,575 тысячи рублей за тонну соответственно.

Оптовая цена на дизельное топливо зимнее Класс 5 за указанный период снизилась на 661 рубль, составив 53,139 тысячи рублей за тонну.



