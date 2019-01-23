МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития с целью борьбы с перекрестным субсидированием проектов выступило с предложением ввести для населения России социальные нормы потребления электричества, а также отменить льготные тарифы на энергию для проживающих в квартирах, оборудованных электрическими плитами, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкими к обсуждению меры. Дифференциацию энерготарифов для населения обсудят у Козака

МИнистерство экономического развития предложило ввести социальную норму потребления электроэнергии. Потребление в пределах этого показателя (на уровне 300 кВт/​ч в месяц для домохозяйства) будет оплачиваться по базовому тарифу, рассказал изданию источник в правительстве.

Если потребление будет превышать такую социальную норму — оно будет оплачиваться по повышенному тарифу. В случае, если если счетчик покажет свыше 500 кВт/​ч в месяц, потребитель заплатит за электроэнергию по "экономически обоснованному тарифу".

В то же время в МЭР планируют в период с 2020-го до 2033-го годов плавно сократить льготы для горожан, которые пользуются электроплитами, а также для сельского населения.

По данным "Ъ", в письме, направленном от имени первого замглавы Минэнерго Алексея Текслера от 17 декабря прошлого 2018 года в Минэкономразвития, говорится, что если провести такую дифференциацию тарифов уже сейчас, то это приведет к значительным социально-экономическим последствиям. В том числе — может вызвать рост финансовой нагрузки на жителей страны, которая итак растет из-за ряда фискальных решений, таких как рост НДС до 20%, введение налогообложения для самозанятых, индексацию тарифов ЖКХ.