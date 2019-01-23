МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Болгария предложила лучшие условия на аукционе по бронированию мощностей нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока", говорится в материалах "Булгартрансгаза".

Аукцион проходит с 21 декабря по 31 января. На этом этапе компании должны подавать обязывающие заявки на бронирование газотранспортных мощностей, и в случае, если предложение будет экономически эффективным, подписать соглашение на транспортировку газа. О своем интересе к аукциону говорил и "Газпром".

Заявки на участие в аукционе подали четыре компании, но только три из них сделали обязывающие предложения, говорится в сообщении "Булгартрансгаза". Однако стороны остались недовольны условиями, предложенными друг другу, и первый этап аукциона не завершился подписанием контрактов.

"Булгартрансгаз" объявил о проведении второго этапа аукциона и предложил лучшие условия: срок бронирования увеличен с 15 лет до 20, цена также была изменена в соответствии с продлением периода бронирования.

Если второй этап также будет признан неуспешным, "Булгартрансгаз" может вновь скорректировать условия соглашения на транспортировку газа и провести третий этап аукциона. Если и его не удастся провести, аукцион будет отменен.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.