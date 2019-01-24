МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Министерство нефти Венесуэлы считает Мадуро законным президентом страны, сообщил РИА Новости источник в нефтяном секторе страны.

"Оппозиция пытается силой получить власть… но мы имеем легитимного президента Николаса Мадуро", — заявил собеседник агентства.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.