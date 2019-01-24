МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Никаких изменений в министерстве нефти Венесуэлы на фоне политического кризиса в стране пока нет, сообщил РИА Новости источник в нефтяном секторе страны.

"В настоящее время в министерстве нет никаких изменений", — заявил собеседник агентства. Ранее он отметил, что в ведомстве считают Николаса Мадуро законным президентом страны.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.