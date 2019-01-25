МЕХИКО, 25 янв /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас продолжит продавать нефть США, если они будут ее покупать.

"Мы продолжим продавать все, что продаем. Если они купят у нас картошку – мы ее продадим, купят лук – мы его продадим… Если покупают нефть – мы ее продадим. А если не буду покупать – продадим в другое место", — заявил Мадуро на пресс-конференции, трансляция которой ведется в его аккаунте в Twitter.

В среду президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.