САНТЬЯГО, 25 янв /ПРАЙМ/. Решение США поддержать самопровозглашенного врио президента Венесуэлы Хуана Гуаидо и таким образом вмешаться во внутреннюю политику страны связано с запасами нефти и воды южноамериканского государства, заявил РИА Новости член политической комиссии компартии Чили Хуан Андрес Лагос.

"Есть множество сигналов того, что США намереваются взять под контроль нефть Венесуэлы, а также водные ресурсы страны… Есть схожесть с прежними интервенциями США в Ирак и Ливию — страны, обладающие большими запасами нефти", — заявил Лагос.

Он отметил, что Венесуэла обладает большими запасами пресной воды, в частности в регионе близ границы с Бразилией, и что многие стратегические решения США "объясняются империалистической геополитикой".

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.