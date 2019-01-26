ДАВОС (Швейцария), 26 янв — ПРАЙМ. Россия и Сербия близки к согласованию окончательной стоимости продолжения газопровода "Турецкий поток" по Сербии, сказал в интервью РИА Новости президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, строительство сербского участка газопровода должно начаться уже очень скоро.

"Мы близки к согласованию окончательной его цены с нашими российскими партнерами", — сказал он.

"Очень скоро (начнется строительство). В течение дней или недель", — сказал он о сроке начала строительства газопровода.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в январе подтвердил планы по завершению строительства газопровода в Сербии, по которому будет транспортироваться газ "Турецкого потока", до конца 2019 года. Газопровод, строительство которого начнется в ближайшее время, пройдет от сербско-болгарской до сербско-венгерской границы, его протяженность составит 403 километра, сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-сербских переговоров в январе заявил, что Россия готова вложить 1,4 миллиарда долларов в продолжение "Турецкого потока" в европейские страны через Сербию. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что Москва и Белград совместно профинансируют продолжение газопровода "Турецкий поток" через Сербию.