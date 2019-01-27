КАРАКАС, 27 янв /ПРАЙМ/ Дмитрий Знаменский. Венесуэльская оппозиция рассчитывает на нормальные отношения с Россией в будущем, заявила РИА Новости Лилиан Тинтори, активистка защиты прав человека и супруга одного из лидеров оппозиции Леопольдо Лопеса.

Лопес был приговорен к 14 годам тюремного заключения после того, как был признан ответственным за происходившие в 2014 году массовые протесты, жертвами которых стали более 40 человек. Он отбывает наказание под домашним арестом.

"Россия и ЕС пусть будут спокойны, у них есть открытые двери, чтобы работать с демократическим правительством. Русские, американцы, французы – пусть все проходят работать сюда", — сказала Тинтори.

Она заверила, что угрозы интересам российских нефтяных компаний в случае смены власти нет. По ее словам, она посетила посольство России. "Наше послание для России очень четкое – Венесуэла не порвет отношения ни с одной страной мира, мы готовы укреплять наши альянсы, особенно с Россией в части нефтяных тем", — сказала она.

Тинтори рассказала также, что у оппозиции есть свой проект, который носит название "Энергетическая Венесуэла", и она ознакомила с ним посла России в Каракасе. По ее словам, данный проект предполагает улучшение ситуации с добычей нефти в случае прихода к власти оппозиции.

"Я надеюсь на доверие со стороны России, что она поймет, что такое демократический переход в стране, и поддержит венесуэльский народ", — сказала Тинтори.