БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв /ПРАЙМ/. Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя исполняющим полномочия президента страны, распорядился начать переназначение советов директоров в нефтегазовой компании PDVSA и ее американской "дочке" Citgo, говорится в его заявлении, опубликованном в Twitter

"Начать процесс назначения советов директоров PDVSA и Citgо, что позволит начать процесс восстановления нашей индустрии, которая сейчас переживает темные времена. Принимаем это решение, чтобы гарантировать, что Citgo продолжит оставаться венесуэльской компанией", — говорится в заявлении Гуаидо.

Он также обратился к сотрудникам этих компаний, работающим за рубежом, призвав их продолжать свою деятельность. "Мое обязательство перед страной – гарантировать продолжение операционной и административной работы индустрии", — отмечается в заявлении.

Сотрудники PDVSA во главе со своим руководителем Мануэлем Кеведо не раз высказывались в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января на волне массовых антиправительственных протестов объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США". Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.