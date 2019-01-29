БУЭНОС-АЙРЕС, 29 янв /ПРАЙМ/. Миннефти Венесуэлы на фоне введения санкций против главной нефтегазодобывающей компании страны PDVSA разместило в Twitter прежнее изречение президента Николаса Мадуро о том, что компания должна быть "суверенной и продуктивной".

"Я хочу PDVSA этическую, суверенную, продуктивную", — приводится высказывание Мадуро.

США ранее заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка. Он заявил, что блокирование счетов госкомпании означает, что ее выручка будет передана не действующему президенту Николасу Мадуро, а Гуаидо.