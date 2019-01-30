КАРАКАС, 30 янв /ПРАЙМ/. Венесуэльская PDVSA не разрешит танкерам с венесуэльской нефтью покинуть порты страны без предварительной оплаты, заявил министр нефти и глава PDVSA Мануэль Кеведо.

Он также сообщил, что компания рассматривает возможность введения форс-мажора для Северной Америки как один из вариантов поддержания связи с Citgo.

По его словам, введение предоплаты является одной из первых мер, предпринятых властями страны в ответ на санкции США против PDVSA. Кеведо добавил, что Венесуэла оценивает все возможные варианты действий с тем, чтобы влияние санкций на мировой рынок нефти оказалось минимальным.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.