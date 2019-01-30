КАРАКАС, 30 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью РИА Новости, что его страна всегда благодарна России за помощь.

"Президент Владимир Путин нам всегда оказывает помощь от России во всех смыслах, и мы ее принимаем с благодарностью. То, о чем я просил президента Путина — чтобы у нас поддерживались постоянные контакты, чтобы была вся поддержка на дипломатическом и политическом уровне в ООН и для защиты правды Венесуэлы в международном плане", — сказал Мадуро.

По его словам, в ходе состоявшегося несколько дней назад разговора Путин сообщил, что Россия планирует усиливать сотрудничество в экономике, торговле, нефти, газе, военном деле, по всем остальным направлениям.

"В части военного сотрудничества у нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России. У нас очень хорошие взаимоотношения в части военного сотрудничества с Путиным", — добавил венесуэльский лидер.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.