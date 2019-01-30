КАРАКАС, 30 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. Главная из целей США в Венесуэле — получить ее нефть и другие ресурсы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью РИА Новости.

"Есть несколько причин. Главная причина получить венесуэльскую нефть, потому что у нас самые большие резервы сертифицированной нефти в мире. Мы сертифицируем то, что будет самыми большими резервами золота в мире, у нас четвертые в мире запасы газа, у нас большие запасы алмазов, огромные запасы питьевой воды, алюминия, железа, колтана. Мы держава в области энергетических ресурсов, натуральных ресурсов", — сказал он.

Второй причиной он назвал идеологическую — "уничтожить пример, идею, дух Симона Боливара". "Это вторая большая причина — покончить с этим духом — духовно, культурно, политически. И продвигаться без какого-либо сопротивления к неоколониализму в странах Латинской Америки", — заявил Мадуро.

По его словам, США считают Латинскую Америку "своим задним двором". "А мы говорим, что мы не являемся чьим-либо задним двором, мы независимые республики", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.