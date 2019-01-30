МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Заместитель главы департамента корпоративного управления "Россетей" Виктор Мамин является основным претендентом на пост замминистра энергетики, ответственного за цифровизацию, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Один из источников газеты отмечает, что кандидатура Мамина рассматривается в правительстве. По словам других собеседников издания, ранее рассматривались и другие кандидатуры. В правительстве и Минэнерго отказались от комментариев.

Мамину 36 лет, карьеру он начинал в структурах золотодобывающего "Полюса". В 2009-2011 годах Мамин работал заместителем гендиректора горно-металлургического "Казахалтына" (Казахстан), а затем два года возглавлял аппарат красноярской бизнес-единицы ЗАО "Полюс", пишет газета. Уже в 2013 году Мамин перешел на работу в Минэнерго, занимал должности советника министра Александра Новака, директора департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭКа.

Он также входил в ревизионную комиссию "Роснефти", совет директоров ДВЭУК (SPV-компания для госинвестиций в энергетику ДФО), комитет по стратегии "Россетей". В 2017 году Мамин уступил место главы департамента своему заместителю Александру Богашову, а в прошлом году получил свой текущий пост в "Россетях", пишет газета.

Вакансия замминистра в Минэнерго стала свободной в ноябре 2018 года после того, как Вячеслав Кравченко покинул пост. Кравченко курировал вопросы развития электроэнергетики, его полномочия были переданы первому замминистра Алексею Текслеру.

В конце декабря "Россети" сообщали, что совет директоров одобрил концепцию цифровизации — "Цифровая трансформация 2030", которая оценивается в 1,3 триллиона рублей. "Пилоты" будут представлены в первом квартале 2019 года, отмечала компания.