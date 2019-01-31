ВАШИНГТОН, 31 янв /ПРАЙМ/. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в своем Twitter, что провел в среду продуктивную встречу с представителями компании Citgo (дочерней структуры нефтяной госкомпании Венесуэлы – PDVSA).

"Очень продуктивная встреча сегодня после обеда с руководством Citgo", — написал он. Добавив, что США сделают все возможное, чтобы не допустить получения прибыли от венесуэльских природных ресурсов правительством Николоса Мадуро.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Американский минфин пояснил, что PDVSA, государственная нефтяная компания, представляет собой главный источник дохода и иностранной валюты для властей Венесуэлы, включая доллары и евро. Блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка.