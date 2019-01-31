МЕХИКО, 31 янв /ПРАЙМ/. Танкер с очищенной нефтью, следующий из США в Венесуэлу, развернулся на полпути на фоне санкций против южноамериканской страны, сообщает Bloomberg.

Судно Horizon Aphrodite, зарезервированное американской "дочкой" PDVSA Citgo Petroleum и направлявшееся в порт Хосе, изменило маршрут в Мексиканском заливе.

Венесуэла, добывающая тяжелую нефть, нуждается также в ее производных для разбавления. В прошлом году страна импортировала около 90 тысяч баррелей нефти в день.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

В среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в своем Twitter, что провел в среду продуктивную встречу с представителями компании Citgo (дочерней структуры PDVSA).