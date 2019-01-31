МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Сотрудникам американской "дочки" PDVSA Citgo Petroleum приказано до конца февраля вернуться в Венесуэлу, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Венесуэла сообщила десяткам сотрудников, работающих в Citgo Petroleum Corp в США, что они должны вернуться в Каракас до конца февраля", — пишет агентство.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Американский минфин пояснил, что PDVSA как государственная нефтяная компания представляет собой главный источник дохода и иностранной валюты для властей Венесуэлы, включая доллары и евро. Блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.