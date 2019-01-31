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МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Басманный суд Москвы в четверг арестовал гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, двоюродного брата сенатора Рауфа Арашукова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца", — сказала судья Евгения Николаева.

Адвокат заявил ходатайство о заключении обвиняемого под домашний арест, а также просил приобщить договор об аренде квартиры в Москве. Сам Руслан Арашуков заявил, что по собственному желанию приехал накануне в управление ФСБ.

"Я никогда не скрывался, я бы хотел, что бы вы учитывали, что для меня главное — сохранить честь и достоинство. Я многодетный отец, и не хотел бы бросать на произвол судьбы свою семью", — сказал он.

По словам следователя, "учитывая часть обвинения, Арашуков может скрыться от следствия, в том числе за рубежом". "В связи с этим прошу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — заявил следователь.

Он отметил, что в деле имеются показания свидетелей, которые находятся под госзащитой, в связи с чем зачитаны быть не могут. Прокурор добавил, что "не все участники преступного сообщества задержаны, Арашуков может вступить с ними в контакт, а также оказывать давление на свидетелей.

В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки. Сенатору от Карачаево-Черкессии вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вечером Арашуков был арестован на два месяца.

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с сенатором был задержан его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Кроме сенатора и его отца по делу проходят еще четыре человека, которых СК РФ считает их назначенцами в руководстве предприятий газовой отрасли Северного Кавказа. Ранее в четверг суд арестовал первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева. Их подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следователи также ходатайствуют об аресте гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова.