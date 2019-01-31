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МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Американская энергетическая компания Exelon хочет испытать на принадлежащей ей АЭС "Брэйдвуд" российское так называемое толерантное ядерное топливо, применение которого на атомных станциях, как считается, поможет предотвращать развитие тяжелых аварий.

Exelon обратилась в комиссию по ядерному регулированию США с просьбой внести изменения в лицензию на эксплуатацию АЭС "Брэйдвуд", оператором которой является Exelon, чтобы применить на этой атомной станции тестовые толерантные топливные сборки производства топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

РИА Новости пока не располагает комментарием российской стороны.

Exelon — один из крупнейших операторов атомных электростанций в США.

В мире активно идут работы по созданию толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel), устойчивого к авариям с потерей теплоносителя. При таких авариях прекращается подача охлаждающей воды в активную зону ядерного реактора, что ведет к перегреву ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов возникает так называемая пароциркониевая реакция, сопровождающаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, взрыв которого способен привести к разрушению конструкций атомного энергоблока и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.

По мнению экспертов, страна, которая первой решит задачу создания эффективно работающего толерантного ядерного топлива, потеснит конкурентов на мировом рынке производителей топлива для АЭС.

В 2018 году топливная компания ТВЭЛ объявила, что ведет разработки отечественного толерантного ядерного топлива как для российских ядерных водо-водяных энергетических реакторов ВВЭР, так и для западных реакторов PWR (pressurised water reactors, реакторы с водой под давлением). Сообщалось, что этими разработками интересуются за рубежом, в том числе в США. В минувший понедельник ТВЭЛ сообщил, что в России начаты реакторные испытания опытных образцов такого топлива.

В 2016 году ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию своего ядерного топлива "ТВС-Квадрат". Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — как и сборки, применяемые в реакторах PWR. Позже сообщалось, что этим оператором является Exelon и что речь идет об АЭС "Брэйдвуд" в Иллинойсе. Также сообщалось, что первая опытная партия "ТВС-Квадрат" должна начать испытываться на АЭС "Брэйдвуд" с осени 2019 года.