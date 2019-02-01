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МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Цены на нефть обеих марок в пятницу вечером растут в среднем на 3% после публикации данных о существенном снижении числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.39 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,19% — до 62,8 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,86%, до 55,33 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов темпы удорожания WTI также превышали 3%.

Участники торгов отыгрывают данные о заметном снижении буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых установок в стране по итогам недели, завершившейся 2 февраля, сократилось на 15, до 847 штук.

"Мы начинаем видеть влияние санкций в отношении Венесуэлы на запасы. Это привело к росту цен на нефть на внутреннем (американском — ред.) рынке и снижению маржи нефтепереработки", — приводит агентство Рейтер слова президента Lipow Oil Associates Эндрю Липова (Andrew Lipow). Аналитик добавил, что в сочетании с сокращением добычи в Саудовской Аравии и Ливии, данная ситуация может привести к скорой балансировке глобального нефтяного рынка.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении нефтяной PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.