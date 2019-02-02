БАКУ, 2 фев /ПРАЙМ/. Неиспользованные газовые ресурсы Азербайджана могут обеспечить дополнительные поставки газа в Европу через "Южный газовый коридор" (ЮГК), говорится в проекте декларации, предусмотренной к подписанию по итогам пятого заседания Консультативного совета ЮГК в Баку.

Пятое заседание Консультативного совета ЮГК пройдет в Баку 20 февраля. Предполагается, что совместная декларация будет одобрена представителями Азербайджана, Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Грузии, Греции, Италии, Турции, Хорватии, Черногории, Румынии, Сан-Марино, Великобритании, США и ЕС.

"Значительные неиспользованные ресурсы газа Азербайджана могут обеспечить дополнительные поставки газа в Европу через "Южный газовый коридор", — говорится в тексте проекта, размещенного на сайте Совета ЕС.

В декларации отмечается, что достигнут значительный прогресс в реализации проекта "Южный газовый коридор". "Мы продолжаем прилагать усилия для обеспечения его своевременного завершения, что обеспечит доставку природного газа в Европу к 2020 году. Все остальные сегменты "Южного газового коридора" близки к завершению, и первый газ в Италию должен быть доставлен к 2020 году", — сказано в декларации.

В проекте декларации также приветствуется заинтересованность потенциальных дополнительных новых поставщиков природного газа в использовании "Южного газового коридора" для дальнейшей диверсификации поставок природного газа в Европу и другие страны, выражается поддержка обсуждений о дополнительных поставках газа в Европу.

"Южный газовый коридор" предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. В Баку 29 мая 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня прошлого года в турецкой провинции Эскишехир — церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" — с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Ранее Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.