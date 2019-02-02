БЕЛГРАД, 2 фев /ПРАЙМ/. Мнение Энергосообщества о продолжении газопровода "Турецкий поток" от границы Болгарии до Венгрии через Сербию позволяет ожидать скорой реализации проекта, сообщил сербский министр энергетики Александр Антич.

Секретариат Энергосообщества накануне выразил мнение относительно исключений из правил третьего энергопакета ЕС для будущего газопровода в Сербии, который должен стать продолжением "Турецкого потока". В Белграде мнение Энергосообщества сочли благосклонным, по словам министра горного дела и энергетики Александра Антича, оно "обращено, скорее, к строительству газопровода в Сербии". На его основании свое разрешающее заключение, как ожидается, вскоре даст государственный регулирующий орган – Агентство по энергетике республики Сербии (АЕРС).

"Факт, что Энергосообщество в своем мнении заключило, что новый газопровод увеличит надежность снабжения через диверсификацию маршрута снабжения, подтверждает наши аргументы, и мы ожидаем скорого продолжения проекта через обязательное распределение объемов и принятие инвестиционного решения", — цитирует министерство Антича.

"Мнение Энергосообщества показатель того, что проект хорошо организован, соответствует Закону об энергетике Сербии, как и европейским энергетическим нормам", — отметил глава сербского минэнерго.

Как сообщал гендиректор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович, строить новый газопровод будет совместное сербско-российское предприятие "Газтранс". По информации сербского агентства по энергетике (АЕРС), оно одобрило этому предприятию освобождение, в частности, от обязанности разделения деятельности по добыче и поставкам газа, предусмотренной третьим энергопакетом и законодательством Сербии.

Энергосообщество (Energy Community) — международная организация, объединяющая Евросоюз и ряд его стран-соседей для создания интегрированного общеевропейского энергетического рынка. Основной целью Энергосообщества является распространение правил внутреннего энергетического рынка ЕС, в частности, на страны Юго-Восточной Европы, региона Черного моря. В сфере газа — это имплементация третьего энергопакета ЕС. Членами организации являются девять стран, среди которых и Сербия.