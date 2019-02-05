МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на моторное топливо в РФ с 28 января по 1 февраля изменились разнонаправленно, следует из данных агентства "Прайм".

После снижения цен на дизель в январе, этот вид моторного топлива снова начал дорожать. Оптовые партии дизельного топлива зимнего Класс 5 на прошлой неделе выросли на 1,274 тысячи рублей за тонну – до 54,355 тысячи рублей за тонну.

Цена на оптовые партии бензина 92 Класс 5 за указанный период снизились на 392 рубля – до 48,210 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена на бензин 95 в течение прошлой недели практически не изменилась – снизилась всего на 7 рублей, составив 51,188 тысячи рублей за тонну.