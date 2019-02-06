МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Инженеры Минобороны РФ подорвали 18 тонн тротила, чтобы спрямить русло реки Бурея, на котором произошел обвал, сообщает военное ведомство.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС. В результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров.

Военные инженеры начали расчищать затор подрывом скальных пород. Власти региона ввели режим ЧС и решают вопрос с расселением поселка Чекунда, который может затопить весной.

Уточняется, что за последние сутки в район работ вертолеты армейской авиации доставили около 22 тонн взрывчатых веществ и инженерных боеприпасов.

"Силами специалистов инженерных войск для спрямления русла в районе обвала на участке длиной 60 метров по правому берегу прораны проведен подрыв 18 тонн тротила", — говорится в сообщении.

Также создаются зарядные камеры по левому берегу реки, при их подрыве должны обрушиться изгибы берега, таким образом произойдет спрямление русла.