МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам 2018 года выросла в 3,3 раза, до 1,438 миллиарда евро, говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 4,4 евро против 1,33 евро на акцию годом ранее. Выручка от реализации продукции составила 22,93 миллиарда евро, что на 13,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Капитальные затраты выросли на 9% — до 3,676 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала OMV увеличила чистую прибыль почти вдвое — до 608 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию составила 1,86 евро против 0,95 евро в предыдущем году. Капитальные затраты сократились в два раза — до 1,12 миллиарда евро.

Объем добычи углеводородов за 2018 год вырос на 18%, до 447 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а за четвертый квартал — на 23%, до 427 тысяч баррелей в сутки. OMV ожидает по итогам текущего года достигнуть уровня добычи в 500 тысяч баррелей в сутки. Компания прогнозирует стоимость нефти марки Brent в 2019 году на уровне в 65 долларов за баррель.

OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.