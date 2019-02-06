МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Санкции США против PDVSA ограничат финансовую и операционную гибкость пяти совместных предприятий "Роснефти" в Венесуэле, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody"s.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

"Санкции США против PDVSA ограничивают финансовую и операционную гибкость совместных предприятий "Роснефти" в Венесуэле", — пишет Moody"s.

"Роснефть" во вторник сообщала в презентации к отчету по МСФО, что участвует в пяти проектах нефтедобычи в Венесуэле с запасами нефти более 80 миллионов тонн (2Р PRMS) и добычей нефти в объеме 3,4 миллиона тонн в доле компании (данные по добыче и запасам приводились за 2018 год). Это проекты Petromonagas (доля российской компании — 40%) Petromiranda (32%), Petroperija (40%), Boqueron (26,67%) и PetroVictoria (40%).

Эти нефтяные месторождения являются "одними из крупнейших международных добывающих активов компании", пишет Moody"s. "По нашим оценкам, "Роснефть" инвестировала более 1,4 миллиарда долларов в свои венесуэльские проекты", — говорится в обзоре агентства. Moody"s отмечает, что санкции против PDVSA коснутся всех пяти СП, поскольку PDVSA принадлежит более 50% в каждом из них.

Помимо этого, санкции усложнят процесс увеличения денежных потоков СП и операции в иностранных валютах, поскольку финансовые учреждения США не смогут осуществлять операции с PDVSA, ее дочерними компаниями и СП. Перевод операций на другие валюты (например, российские рубли) потребует времени и увеличит транзакционные издержки.

"Роснефть" выдавала PDVSA авансы в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов на общую сумму 6,5 миллиарда долларов. В качестве обеспечения по кредиту на 1,5 миллиарда долларов в залоге у "Роснефти" находятся 49,9% акций Citgo (принадлежит PDVSA). "В рамках санкций против венесуэльской компании активы были заблокированы, и залог "Роснефти" в отношении доли в Citgo временно не имеет силы", — отмечает Moody"s.