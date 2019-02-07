ПАРИЖ, 7 фев — ПРАЙМ. Франция намерена поддержать пересмотр газовой директивы ЕС, который коснется реализации проекта "Северный поток-2", сообщил в четверг представитель МИД страны.

"Пересмотр газовой директивы имеет своей целью применение правил третьего энергетического пакета ко всем газопроводам с третьими странами, проходящими по европейской территории. Пересмотренная директива будет применяться к проекту "Северный поток-2", — сказал представитель министерства в ходе брифинга.

Он отметил, что "Франция рассчитывает поддержать принятие такой директивы".

"Работы с партнерами, в частности, с Германией, по изменениям, которые могут быть внесены в текст, продолжаются", — добавил дипломат.