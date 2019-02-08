МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ЕС пришли к соглашению по проекту газопровода "Северный поток —2", сообщило агентство Рейтер.

"Что касается Газовой директивы, мы достигли соглашения, это стало возможно благодаря тесной совместной работе Германии и Франции", — цитирует Меркель агентство.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Германия и Франция в пятницу достигли компромисса по "Северному потоку-2" и представили его послам стран ЕС в Брюсселе. Цитируя черновик документа, Франс Пресс сообщило, что именно Германия будет осуществлять надзор за пересмотром директивы, так как именно на ее "территории или в территориальных водах… расположен первый интерконнектор (трубопровода — ред.)".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран оператору "Северного потока-2" осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Между тем по сообщению Bloomberg, Меркель заявила, что ЕС никогда не будет полагаться исключительно на российский газ и обеспечит диверсификацию поставок, в том числе при помощи сжиженного газа, сообщило агентство Блумберг.

Что касается Газовой директивы, Меркель сообщила, что договоренность по проекту газопровода "Северный поток —2" стала возможна благодаря сотрудничеству Франции и Германии.