КАРАКАС, 14 фев /ПРАЙМ/. Назначение оппозиционным парламентом Венесуэлы нового правления нефтегазовой компании PDVSA и членов совета директоров ее дочки Citgo является частью государственного переворота, организованного США, заявил РИА Новости член Национального учредительного собрания республики Давид Паравасини.

Как стало известно ранее, новыми членами совета директоров Citgo стали Луиса Паласиос, Эдгар Ринкон, Луис Урданета, Анхель Ольмета, Андрес Падильа и Рик Эссер. Также были назначены члены правления в самой PDVSA, ими стали Симон Антунес, Густаво Веласкес, Карлос Хосе Бальса, Рикардо Прада и Давид Смолянски.

"Мы не можем рассматривать это событие вне контекста государственного переворота, который пытаются осуществить США через (оппозиционного лидера Хуана Гуаидо), который провозгласил себя президентом страны и позволяет Вашингтону навязывать Венесуэле альтернативное правительство", — прокомментировал чиновник.

Паравасини, который является авторитетным экспертом в сфере энергетической политики Венесуэлы, полагает, что решение парламента во многом носит "пропагандистский характер". Таким образом, по его словам, Национальная ассамблея "пытается показать всему миру, что страной руководит именно Хуан Гуаидо".

"Решения, которые принимает этот человек, имеют последствия лишь в глазах мировой прессы. Оппозиция своими действиями здесь не пытается установить контакт с гражданами, она лишь подогревает международную ситуацию", — указал собеседник агентства.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал отправить под суд тех, кто признает назначения в нефтяной компании Citgo, подразделении венесуэльской PDVSA в США, со стороны провозгласившего себя главой Венесуэлы Хуана Гуаидо.

Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.