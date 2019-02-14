МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ упраздняет департамент госслужбы и мобилизационной подготовки, создавая взамен департамент экономической безопасности в ТЭК, который среди прочего будет курировать работу по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры, рассказала РИА Новости замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

По ее словам, вопросы госслужбы передаются в департамент законопроектной работы и развития кадрового потенциала. В департаменте экономической безопасности, по словам Бондаренко, отчасти будут уже традиционные функции — это вопросы работы безопасности объектов ТЭК, мобилизационная работа, гражданская оборона. Новыми направлениями работы станут вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, Росфинмониторингом и так далее по отдельным проектам.

"И очень важный момент — у нас относительно свежее законодательство о критической информационной инфраструктуре. Информационная инфраструктура, также как и все объекты ТЭК, разделяется на более и менее уязвимую. Более уязвимая категорируется по степеням опасности. Эта работа проводится во многом специальными правоохранительными органами, ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю — ред.). В новом департаменте будет функционал аккумулирования всей этой информации и взаимодействия с правоохранительными органами, ФСТЭК по этому поводу", — сообщила Бондаренко.

"Это большая работа, которую министерство должно провести как в отношении своей инфраструктуры, так и в отношении своих подведомственных организаций. И эту работу также будут выполнять организации ТЭК отдельно — тоже они будут анализировать состояние своей информационной безопасности, и мы с ними в этой части будем взаимодействовать. Минэнерго будет тем органом, который аккумулирует информацию в отношении объектов ТЭК", — пояснила Бондаренко.

Обязанность анализа информационной безопасности объектов ТЭК, поддержания ее на должном уровне лежит на собственниках, но для каких-то услуг могут привлекаться специализированные компании, имеющие необходимые разрешения, отметила Бондаренко. По ее словам, необходимо будет разово провести детальный анализ, а потом поддерживать состояние защищенности на необходимом уровне.